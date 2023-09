Settembre 8, 2023

Un anno fa si spegneva Elisabetta II, l’8 settembre 2022 moriva infatti a 96 anni la sovrana più longeva del Regno Unito. Intanto il regno di Carlo III è ritenuto in continuità con quello della madre e fa registrare il 66% di gradimento tra i sudditi inglesi. Ma il più amato di casa Windsor resta l’erede al trono William, con il 74% dei consensi.