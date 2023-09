Settembre 2, 2023

Elon Musk starebbe per lanciare una nuova sfida a Whatsapp di Zuckerberg: presto anche sul social X chiamate audio e video. Secondo Musk, X dovrebbe infatti essere simile a WeChat e offrire l’esperienza social media ai videogiochi passando per la finanza. Novità in vista anche per Meta.