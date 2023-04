Aprile 13, 2023

Balzo: “Il finance ha sempre più un ruolo strategico nell’azienda nel supportare la direzione nel cambiamento. Gli ultimi anni sono stati molto complessi e hanno visto continui cambi di strategia del business, quindi è importante essere accanto alla Direzione per dare un supporto alla strategie da adottare” ha detto Emanuela Balzo, Finance & Business Partner Director, Lundbeck Italia