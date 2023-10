Ottobre 2, 2023

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato oggi a Imperia dove ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’occasione ha spiegato che ci sono i presupposti per impugnare la sentenza del giudice di Catania. Critica anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni.