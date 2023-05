Emilia-Romagna: Pratolongo (AssoBirra), ‘E’ presto per chiedere aiuti economici al governo’

Maggio 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il settore della birra sta crescendo da molti anni, ma ha avuto una battuta di arresto durante la pandemia. Nel 2022 ha recuperato molto bene, soprattutto nel settore fuori casa. La nostra preoccupazione è nell’anno 2023 dove il mercato non dovrebbe crescere”. Così il presidente di AssoBirra, Alfredo Pratolongo, a margine della presentazione del report annuale prodotto dall’associazione che riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia, tenutosi a Roma presso l’hotel de Russie. “La situazione che si sta vivendo in Emilia-Romagna è drammatica ma è presto per chiedere sostegno economico al governo, dobbiamo occuparci dell’emergenza”, ha concluso.