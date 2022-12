Dicembre 5, 2022

A margine della plenaria svoltasi a Palazzo Lombardia, in occasione del primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome hanno preso parola i presidenti delle regioni italiane. Tra questi Michele Emiliano, presidente della Puglia, che rende note le richieste di alcune regioni in merito al Pnrr e alcune questioni relative alla gestione da parte di regioni, ministeri e stato centrale.