Marzo 13, 2023

La Repubblica Ceca ha convocato per oggi a Strasburgo un vertice tra i ministri dei Trasporti di undici Paesi Ue, tra cui l’Italia, contrari alla proposta di Bruxelles sui nuovi standard Euro 7 per le emissioni di auto e furgoni. Per l’Italia sarà presente il vicepremier Matteo Salvini. Sul tavolo della riunione anche l’accordo sullo stop alle auto alimentate con diesel e benzina a partire dal 2035.