Emmi (CESVI): “Stallo e regressione parole chiave del GHI 2023”

Novembre 30, 2023

“I progressi raggiunti negli ultimi 20 anni stanno regredendo. A 7 anni dal 2030, che si pone l’obiettivo ‘fame zero’, questo desta molta preoccupazione”. Lo ha detto Valeria Emmi, Networking & Advocacy Senior Specialist, Fondazione CESVI, intervenuta in occasione della presentazione del 18esimo rapporto GHI (Global Hunger Index), mercoledì 29 novembre a Milano.