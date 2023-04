Emofilia: Cassone (FedEmo), ‘Obiettivo garantire equità accesso a terapia genica’

Aprile 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Con la giornata di oggi abbiamo voluto rappresentare quelle che sono le necessità dei pazienti rispetto all’avvento della terapia genica. L’obiettivo della giornata è garantire equità nell’accesso alla terapia e per questo sono necessari 3 centri in Italia che sono deputati all’arruolamento dei pazienti”. Così la presidente di FedEmo, Cristina Cassone, a margine dell’evento organizzato a Roma dalla Federazione delle Associazioni Emofilici per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.