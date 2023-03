Emofilia, l’impegno dell’associazione AMARE Onlus

Marzo 28, 2023

“La nostra associazione è da sempre impegnata nel fornire agli emofilici e ai loro familiari occasioni di confronto diretto con medici specialisti, perché riteniamo che un paziente informato sia un paziente consapevole”. E’ quanto evidenzia Angelo Maria Lupi, presidente dell’associazione abruzzese AMARE Onlus che, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, ha organizzato, con il patrocinio di Fedemo e il supporto di Sobi, l’incontro “Articolazioni? Trattiamole bene”, all’interno del format “Articoliamo Talks”.