Employee advocacy, Berneschi (Reelevate): “Con questa due obiettivi: amplificazione portata messaggi e trattenere talenti”

Giugno 8, 2022

“Per noi è un grande piacere essere presenti al Forum e ancora di più lo è per me che sono uno studente di scienze della comunicazione. Questo è un appuntamento molto importante che ci permette di raccontare la nostra esperienza sull’employee advocacy”. Così il Business Developer di Reelevate, Francesco Berneschi, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Oggi parleremo di employee advocacy e di come coinvolgere gli operatori della propria organizzazione nella comunicazione social per raggiungere due obiettivi: amplificare la portata dei messaggi e trattenere talenti. Intrattenere talenti questo modo si potrà raccontare l’azienda in modo più credibile, ma allo stesso tempo valorizzare il collaboratore”, ha concluso.