Employer Branding: Antonelli (Allianz Trade), “Due parole chiave: fiducia e libertà. Così cresce persona e azienda”

Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Non è la prima volta che partecipo al Forum Comunicazione, ricordo che prima della pandemia c’erano tante persone in sala. E’ sempre un evento importante e rappresenta un palcoscenico per condividere quello che facciamo e per avere degli stimoli”. Così l’Head of Human Resources Mediterranean Countries, Africa and Middle East Region di Allianz Trade, Marco Antonelli, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il tema dell’employer branding deve essere recepito da un punto di vista dell’inclusione all’interno delle aziende. Due sono le parole chiave che utilizzo: fiducia, quindi creare un’ambiente dove le persone possono esprimersi liberamente; libertà, perché più si è liberi e più la persona e l’azienda ne beneficiano”, ha concluso.