Employer Branding Day: Garbellotto (Ccelera), “Nella nostra progettualità comunicazione asset fondamentale”

Giugno 9, 2022

“Il Forum della Comunicazione rappresenta una vetrina ed un’occasione di confronto dove raccogliamo esperienze e le facciamo nostre per evolverci sempre di più”. Lo ha detto il Partner di Ccelera, Francesco Garbellotto, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “La comunicazione è passata dall’essere il target della soluzione tecnologica, a qualcosa che diventa intrinseco nella progettualità che facciamo per implementare la tecnologia stessa. Nella nostra progettualità, questa diventa uno degli asset fondamentali, un vero e proprio task di realizzazione”, ha concluso.