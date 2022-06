Employer Branding Day: Intile (Enel), “Ci rivolgiamo alla generazione Z. Attraiamoli al lavoro attraverso la realtà aziendale”

Giugno 8, 2022

“Stiamo andando verso un mondo nuovo e questo forum della comunicazione rappresenta uno sguardo verso il futuro”. Lo ha detto l’Head of Employer Branding di Enel, Esther Intile, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Come employer branding ci stiamo rivolgendo sempre di più alla generazione Z. Loro sono pragmatici e autentici, per questa ragione dobbiamo evitare che ci sia uno scollamento tra valori dichiarati e comportamenti agiti, questa è la nostra missione. Dobbiamo rappresentare, attraverso azioni concrete, la realtà aziendale senza inventare nulla. Solo in questo modo potremmo attrarre nuove generazioni”, ha concluso.