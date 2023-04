Aprile 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Giovedì 27 aprile si è tenuta a Milano la prima edizione dell’Employer Branding Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento del Social Recruiting e della Candidate Experience dedicato ai temi del recruiting e della talent attraction. A margine del secondo panel è intervenuta Enrica Tomei, talent & culture internal communication di Accor Italia, Grecia, Israele, Malta, Cipro.