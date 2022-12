Dicembre 7, 2022

Fondata nel 1962 come ente pubblico con la missione di completare l’elettrificazione dell’Italia, Enel è oggi una multinazionale presente in 30 Paesi, leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. L’anniversario è stato festeggiato con un concerto di Natale a Roma e l’installazione dell’artista Arthur Duff “Eyes with eyes – Riflessi Futuri”, a cura di Valentina Ciarallo.