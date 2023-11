Energia: assessora Grandi, ‘Cabina elettrica innovativa, grande passo avanti’

Novembre 17, 2023

“Un progetto che sarà l’esempio di come la città e il servizio di fornitura elettrica di cui ci sarà sempre più bisogno, si adatta e mitiga gli effetti dei cambiamenti climatici. Oggi è stato fatto un bel passo avanti”. Così l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi, a margine dell’inaugurazione della nuova cabina elettrica secondaria compatta e interrata ‘Underground Compact Substation’ avvenuta venerdì 17 novembre in via Rubattino a Milano presso lo Smart Lab di Unareti.