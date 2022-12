Dicembre 2, 2022

“Confindustria e le 38 associazioni datoriali europee ritengono inaccettabili le proposte attuali della Commissione di un tetto al prezzo del gas fissato a 275 euro a MgWh”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso dell’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato rinnova il no di viale dell’Astronomia alla proposta europea sollecitando con forza Governo e Parlamento a presentare, invece, “una energica proposta italiana al tavolo europeo”.