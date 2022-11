Novembre 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

Consiglio straordinario dell’energia alla prova del ‘price cap’ sul gas. Oggi a Bruxelles ministri europei dell’energia si riuniscono con l’obiettivo di concordare sulle ultime proposte avanzate dalla Commissione europea per affrontare l’aumento dei prezzi. Ma molti Paesi, tra cui Italia, Spagna e Francia, hanno più o meno esplicitamente bocciato la mossa dell’esecutivo von der Leyen.