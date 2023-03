Marzo 2, 2023

In occasione della presentazione del Piano Strategico Maire 2023 – 2032, si è tenuto a Milano l’evento ‘Unbox The Future: Capital Markets Day 2023’ organizzato da Maire Tecnimont. Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont, sottolinea con forza come Maire sia essa stessa parte della transizione energetica.