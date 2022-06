Giugno 17, 2022

Massimo Bello e Leonardo Santi, rispettivamente presidente e vicepresidente di Aiget (Associazione italiana di grossisti di energia e trader), commentano il momento delicato che i consumatori stanno affrontando a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. Una situazione che coinvolge cittadini e aziende e a cui il governo ha provato a mettere un freno col suo intervento.