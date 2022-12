Dicembre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Gianni Vittorio Armani, Amministratore delegato di Iren, è intervenuto a margine della “ESG Challenge Iren 2023”, l’evento internazionale tenutosi a Genova, durante il quale sono state presentate le sfide ritenute più urgenti e strategiche per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023, esprimendo con convinzione la necessità per l’Italia di puntare alle rinnovabili per ridurre la dipendenza energetica dagli altri paesi.