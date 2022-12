Dicembre 3, 2022

Si è tenuto a Genova l’evento internazionale “ESG Challenge Iren 2023”, durante il quale sono state presentate le sfide ritenute più urgenti e strategiche per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023. A margine della manifestazione, Luca Dal Fabbro, presidente Iren, ha sottolineato l’importanza di rilanciare la politica energetica ed ambientale e per farlo, evidenzia Dal Fabbro, “è fondamentale instaurare un dialogo che coinvolga tutte le parti in causa, compresi i giovani studiosi”