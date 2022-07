Luglio 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il Parlamento europeo ha bocciato la risoluzione di rigetto della nuova tassonomia sulle fonti energetiche green proposta dalla Commissione Europea, che include tra gli ‘investimenti sostenibili’ anche il gas e l’energia nucleare. Hanno votato contro la risoluzione 328 eurodeputati, i voti favorevoli sono stati 278, gli astenuti 33.