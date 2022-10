Energia, Gentiloni: “Verso tetti temporanei a prezzo gas”

Ottobre 16, 2022

“Mantenere l’integrità del mercato unico ed evitare la frammentazione”. E’ quanto chiede il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, spiegando che la Commissione Europea sta valutando l’introduzione di “tetti temporanei” al prezzo del gas. “Istituito una piattaforma energetica dell’Ue e un meccanismo di acquisto congiunto per negoziare il gas per i consumatori nei paesi dell’Ue che decidono di partecipare. A queste seguirà una più ampia riforma del mercato elettrico per spezzare l’influsso del gas sui prezzi dell’elettricità”.