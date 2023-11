Energia, Koita Sako (INP-HB): “Priorità in Africa è tema dell’accesso e dell’efficienza”

Novembre 17, 2023

“Transizione energetica significa cambiare le abitudini nella produzione, distribuzione e consumo di energia, e farlo in modo sostenibile. La priorità in Costa d’Avorio e in Africa stessa, quindi, è innanzitutto l’accesso all’energia, all’elettricità, perché gran parte della popolazione africana non ce l’ha. La seconda cosa è promuovere la sostenibilità, ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e, infine, incoraggiare l’efficienza energetica, cioè promuovere prima di tutto la gestione dell’energia.C’è il problema dei finanziamenti, della formazione e della manodopera qualificata e dell’integrazione nelle reti tradizionali esistenti. La ricerca deve quindi concentrarsi su alcuni punti, come lo sviluppo di reti intelligenti e così via.” Ha dichiarato Mohamed Koita Sako, Direttore de l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a margine dell’Inaugural Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.