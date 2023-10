Energia, Lagarde: “Sfida transizione green è alta, fare di più su finanza verde”

Ottobre 1, 2023

“La transizione verde è una sfida politica particolarmente difficile, perché la posta in gioco, in caso di fallimento, è molto alta e tuttavia il percorso verso il successo è così complesso. Ma la risposta è portare a termine la transizione, il che significa comprendere le sfide che comporta e garantire che i costi siano ripartiti equamente”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, presente oggi al summit a Parigi dell’Iea.

Lagarde ha rimarcato che “è necessario fare di più per promuovere il mercato della finanza verde, il che ridurrebbe i premi di rischio e contribuirebbe a ridurre i costi di finanziamento”.