Energia, Lubrani (Axpo Italia): “Alfabetizzazione energetica per affrontare fine mercato tutelato”

Novembre 24, 2023

“Come quarto operatore italiano abbiamo la responsabilità di fornire ai consumatori gli strumenti per affrontare la fine del mercato tutelato”. Così Alicia Lubrani, CMO di Axpo e Italia e responsabile del brand Pulsee Luce e Gas, a margine dell’incontro “Il Futuro dell’Energia” l’iniziativa presentata a Milano, giovedì 23 novembre, grazie alla quale Pulsee Luce e Gas si posiziona come punto di riferimento per i consumatori che si trovano ad affrontare la fine del mercato tutelato.