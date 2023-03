Marzo 3, 2023

Giovedì 2 marzo 2023, con un l’evento “Unbox The Future – Capital Markets” ha svelato il piano strategico 2023-2032 ed ha presentato una nuova ed innovativa brand identity. A svelare strategie ed obiettivi futuri sono il presidente Fabrizio Di Amato e l’amministratore delegato Alessandro Bernini, che sottolineano come la vision dell’azienda si integri alla perfezione con il concetto di transizione energetica.