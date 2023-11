Energia, Marchetti (Luiss): “Creiamo rete tra università e think tank africani per sviluppare iniziative”

Novembre 17, 2023

“Questa iniziativa di partnership tra Eni e Luiss conferma la leadership sui temi africani di queste due istituzioni. Il tema della transizione energetica è centrale per oggi e per il futuro. Insieme all’università e think tank africani creiamo una rete per condividere conoscenze e sviluppare iniziative. Africa e Europa sono partner indispensabili l’una per l’altra, si devono unire per trovare soluzioni.” Ha dichiarato Raffaele Marchetti, Deputy Rector for Internationalisation dell’Università Luiss a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.