Energia: Mazzoncini (A2A), ‘Inauguriamo cabina secondaria interrata impermeabile’

Novembre 17, 2023

“Inauguriamo oggi una cabina secondaria compatta e interrata per poter dare energia ai nostri concittadini senza togliere spazio prezioso al suolo pubblico di Milano”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A all’inaugurazione della nuova cabina elettrica secondaria ‘Underground Compact Substation’ avvenuta venerdì 17 novembre in via Rubattino a Milano presso lo Smart Lab di Unareti.