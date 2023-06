Energia, Montanini (Assotermica): “Per decarbonizzazione serve sicurezza energetica e risparmio per consumatori, non slogan”

Giugno 7, 2023

“La decarbonizzazione è un processo estremamente importante: sfidante, ha una serie di obiettivi concreti da raggiungere senza posizioni preconcette e slogan: non vince l’integralismo ma la sicurezza energetica e il risparmio dei consumatori finali. I concetti sono tre: futuro multi-tecnologico, energetico e target. Se non ragioniamo in questo modo possiamo pragmaticamente raggiungere obiettivi concreti e declinati. Dobbiamo fare il bene del mercato, dei consumatori e del nostro Paese. Mi dà fastidio parlare di transizione energetica: il processo è di cambiamento continuo, noi andiamo verso un futuro energetico, non una transizione e basta.” Ha dichiarato il Presidente di Assotermica, Alberto Montanini, a margine dell’evento “La decarbonizzazione dei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile” alla Camera dei Deputati.