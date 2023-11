Energia, Monti (Edison): “Investire in nuove tecnologie per decarbonizzazione”

Novembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La strada da fare è tanta e appassionante. Per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione bisogna investire in nuove tecnologie”. Lo ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, intervistato a valle dell’evento celebrativo per i 140 di Edison, martedì 14 novembre nel Chiostro del Bramante a Roma.