Luglio 18, 2022

No del Codacons alla richiesta dell’Antitrust di concludere il processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia evitando ulteriori proroghe. Secondo l’associazione dei consumatori il mercato tutelato andrebbe prorogato fino alla fine dell’emergenza energia e fin quando non sarà possibile garantire posizioni realmente concorrenziali.