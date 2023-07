Luglio 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Stop alla produzione di energia elettrica da olio combustibile e dalla centrale a carbone di Monfalcone; ridurre al minimo la produzione di energia dalle altre centrali a carbone, mantenendo invariata quella da bioliquidi sostenibili e da biomasse solide. E’ il contenuto dell’atto firmato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che emana gli indirizzi a Terna, all’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente.