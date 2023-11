Energia, Piredda (Eni): “Sfida climatica si giocherà in paesi in via di sviluppo, da Eni contributo fondamentale”

Novembre 17, 2023

“Ho insistito su un doppio approccio: essere insieme umili e ambiziosi. Siamo tenuti a investire sempre di più nella transizione energetica del continente africano nell’interesse dell’Africa e del globo: la sfida sul climate change si giocherà nei paesi in via di sviluppo. Eni sta dando un grandissimo contributo per la transizione in Africa. Siamo impegnati su un ampio spettro di iniziative di transizione che abbiamo avvitato, dai progetti sulla filiera del biofuel, l’avvio di progetti di energia rinnovabile e iniziative su energia e riduzione del peso della povertà energetica sulle donne.” Ha dichiarato Marco Piredda, Head of International Affairs Analysis & Business Support di Eni, a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.