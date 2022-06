Giugno 13, 2022

Marco Bertelli, Direttore della Energy Hydrogen Solutions Spa, ha presentato all’Hydrogen Expo di Piacenza la rivoluzionaria prima caldaia alimentata ad idrogeno. La presentazione si inserisce nel più vasto quadro di novità ed innovazioni presenti alla prima kermesse italiana dedicata alla filiera dell’idrogeno organizzata da Mediapoint Exhibitions