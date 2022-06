Giugno 8, 2022

“Ci teniamo a far sapere al resto del mondo come le persone sono importanti per diffondere la cultura del design, per farlo devi essere vicino a loro. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto questa esposizione.” Nelle parole di Marcus Engman, Chief Creative Officer at Ingka Group, è racchiuso tutto il senso di Ikea Festival che dal 06 al 12 giugno al BASE Milano, espone le installazioni che raccontano storie di vita quotidiana.