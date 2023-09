Eni, Ballista: “Presentiamo ALT per soddisfare esigenze delle persone in movimento”

Settembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

“ALT fa parte del nostro percorso di soddisfare le esigenze delle persone in movimento. Tra queste, la ristorazione è sicuramente una parte e, quindi, con la collaborazione con l’Accademia Romito vogliamo trasformare un’esigenza in un piacere con un approccio di qualità accessibile a tutti e sostenibile”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility, Stefano Ballista, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di ristorazione ‘ALT Stazione del Gusto’ che vede la collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, tenutasi a Roma.