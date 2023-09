Eni, il cuoco Romito: “Con ALT il made in Italy nel mondo”

Settembre 8, 2023

“La differenza tra ALT e posti simili sarà il consumatore a stabilirlo. Spesso si fa confusione tra qualità e standardizzazione perché si pensa che un modello di standardizzazione non sia di qualità, è perfettamente il contrario. Nel 2023 è necessario portare il made in Italy lungo le strade italiane ed estere per riuscire a valorizzare tutto quello che c’è nel nostro Paese, facendolo conoscere con modelli chiari e precisi”. Lo ha detto il cuoco ed imprenditore, Niko Romito, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di ristorazione ‘ALT Stazione del Gusto’ che vede la collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, tenutasi a Roma.