Novembre 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presentato a Milano il 20 novembre, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il volume “Eni, la storia di un’impresa. Passato, presente e futuro del cane a sei zampe” curato proprio dalla Fondazione che ha messo a disposizione le proprie competenze per una pubblicazione che racconta l’impegno italiano nel settore energetico e ripercorre 70 anni di storia attraverso documenti di archivio, come spiega Massimiliano Tarantino, direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli