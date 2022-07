Luglio 6, 2022

“i valori del fair play sono valori che dovrebbero essere diffusi non solo nello sport ma nella società civile, ne abbiamo bisogno, usciamo da una pandemia, c’è una guerra che è purtroppo iniziata, noi diamo un piccolo contributo, diciamo a tutti praticate i valori del fair play”. Così Ennio Troiano parlando della XXVI edizione del premio Fair Play Menarini.