Enogastronomia, Cuoghi: “Valorizzazione prodotti sorretta da filiera di qualità”

Giugno 30, 2023

“La valorizzazione dei prodotti enogastronomici passa dalla filiera di qualità, non solo produttiva ma anche istituzionale”. Così Luca Cuoghi, Consigliere regionale dell’Emilia Romagna, a margine della sesta tappa del tour itinerante “SquisITA – L’Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese.

L’evento si è svolto nel ristorante modenese ‘Strada facendo’ dello chef Emilio Barbieri.