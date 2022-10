Ottobre 27, 2022

Sono trascorsi 60 anni dalla morte dell’allora presidente dell’Eni, Enrico Mattei. Il 27 ottobre 1962 il jet privato su cui stava viaggiando precipitò nelle campagne pavesi mentre era in discesa verso l’aeroporto di Linate, un incidente aereo sul quale grava l’ombra di un attentato.

Chiamato a liquidare l’Agip nel 1954, Mattei lo trasformò nell’Eni, un colosso petrolifero in grado di competere, e dar fastidio, ai francesi e alle ‘Sette sorelle’ americane.