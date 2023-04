Aprile 13, 2023

Schiavi: “Stiamo vivendo un periodo sfidante e complesso dell’intero mondo delle multi utilities. Per le Corporate che si confrontano con tempi sfidanti, il trend ineludibile è quello di riuscire ad innalzare il proprio livello di resilienza in area financial” sostiene Enrico Schiavi, Head of Treasury Country Italy Enel.