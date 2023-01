Epifania, in viaggio oltre 5 milioni italiani

Gennaio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Saranno complessivamente 5 milioni e 164 mila gli italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania. E’ quanto stima un’indagine di Federalberghi. Nel 97,7% dei casi si sceglierà l’Italia, per il restante 2,3% mete estere. La spesa pro capite per 3 notti sarà di circa 567 per chi resta in Italia e 875 per chi sceglie l’estero. Il giro di affari specifico del week end si attesterà sui 1 miliardo e 68 milioni di euro. L’alloggio preferito sarà l’albergo nel 44,3% dei casi, seguito a distanza dalla casa di parenti o amici con il 29,5%.