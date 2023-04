Aprile 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’equo compenso è legge per tutti i professionisti iscritti e non a un ordine, approvata la proposta di legge di FdI e Lega per una remunerazione adeguata alla qualità e quantità del lavoro. L’ordine di appartenenza potrà sanzionare il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri. Tenuti a garantire un equo compenso le pubbliche amministrazioni e le grandi imprese. Tra i requisiti, almeno 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.