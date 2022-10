Erion: “Rifiuti elettronici sono risorsa, non teneteli nei cassetti”

Ottobre 17, 2022

In occasione dell’E-Waste Day, la giornata internazionale dei rifiuti elettronici organizzata dal Weee Forum, l’associazione europea dei Sistemi collettivi di gestione dei Raee, si è svolto a Milano l’evento di Erion – il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia – dal titolo “Greenwashing, la musica deve cambiare”. Ecco le riflessioni di Danilo Bonato e Andrea Fluttero, rispettivamente Direttore generale e Presidente di Erion Compliance Organization (Eco), sui temi del greenwashing, del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sui risultati dell’indagine “Raee e Rpa. Livelli di conoscenza, opinioni e comportamenti. Cosa nascondono nei loro cassetti gli Italiani?”, svolta da Ipsos e presentata contestualmente all’evento.