ermatite atopica, Picozza (Andea): “Sostegno farmacologico importantissimo per pazienti”

Settembre 22, 2023

“La possibilità di avere un sostegno ed un aiuto farmacologico, ma anche sociale, è importantissimo per le persone che ne soffrono”. Lo ha detto Mario Picozza, presidente dell’Associazione nazionale dermatite atopica (Andea), a margine della conferenza stampa organizzata da Lilly a Milano ed intitolata “Dermatite atopica ed alopecia areata, due patologie, un solo farmaco. Via libera alla rimborsabilità”, durante il quale si è sottolineata l’importanza di avere finalmente a disposizione un farmaco innovativo, efficace, sicuro e rimborsabile come Baricitinib.