Ernesto Illy International Coffee Award, anche quest’anno vince il Brasile

15 Novembre 2024

Per il secondo anno consecutivo è il Brasile a vincere l’Ernesto Illy International Coffee Award, il riconoscimento, intitolato alla memoria del fondatore della illycaffè. Una giuria internazionale indipendente, composta da esperti di caffè, chef e giornalisti, ha scelto il lotto di caffè “Best of the Best”, buono e sostenibile. Con un caffè prodotto con la tecnica del despolpado, che massimizza la quantità di zuccheri, è stata la Fazenda Serra do Boné di Matheus Lopes Sanglard ad aggiudiscarsi il premio.